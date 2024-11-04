قبل الحكم على المتهمين فى غرق معدية أبو غالب.. 10 معلومات تكشف تفاصيل القضية

كتب بهجت أبو ضيف

تنطق محكمة جنح مركز إمبابة غدا الإثنين، بالحكم على المتهمين المتسببين في غرق سيارة بالرياح البحيري، المعروفة إعلاميا بقضية غرق معدية أبو غالب، الذي راح ضحيتها 16 فتاة، تعرضن للغرق، وإصابة أخريات، وخلال النقاط التالية، نرصد تفاصيل الحادث، والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة.

-وقع الحادث يوم 21 مايو الماضي بمعدية لنقل السيارات، في منطقة أبو غالب بمنشاة القناطر

-سيارة يقودها سائق وبصحبته عدد من الفتيات كانوا متوجهين إلى العمل بإحدى المزارع سقط في الرياح البحيري

-الحادث أسفر عن مصرع 16 فتاة وإصابة أخريات، ونجاة السائق من الموت

-كشفت التحقيقات أن السيارة اهتزت أثناء نقلها عبر المعدية، أثناء اصطدامها بمكان رسوها تمهيدا للتوقف مما أدى لسقوطها بالمياه

-سائق السيارة تقاعس عن استخدام المكابح، كما أن مسئول المعدية لم يغلق بابها الخلفي مما أدى لتحرك السيارة وسقوطها

-توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس الماضي

-النيابة العامة أمرت بحبس سائق السيارة، ومسئول المعدية، والحصول على عينة لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية

-14 أكتوبر الماضي شهد أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في غرق السيارة مصرع الفتيات

-طالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة تشفي صدور أهاليهم، وتعويض مدنى 100 ألف تعويضا مؤقتا، وإثبات خطأ كل متهم ومسؤليته عن الحادث من إهمال ورعونة، خاصة بعد ضم 3 متهمين آخرين للقضية

-غدا الإثنين تصدر محكمة جنح مركز إمبابة الحكم على المتهمين