فى ذكرى ميلاد البابا.. تعرف على أبرز مؤهلاته وأبحاثه ودراساته العلميه

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين 4 نوفمبر، بـ ذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء كذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة أبرز الأبحاث والمؤهلات والدراسات العلمية لقداسة البابا وهى كالآتى:

عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة.

عام 1979 حصل على منحة من جامعة الإسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية

عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية

عام 1985 حصل على زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا.

عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا

عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف لتعزيز السلم الاجتماعى

ألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها.