اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 07:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى غدا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى غدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الاثنين الموافق 4 نوفمبر، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حياة قداسة البابا تواضروس.

1- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.

2- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.

3- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.

4- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.

5- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.

6- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

7- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.

8- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.

9- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.

10- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.

11- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.

12- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.

13- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ميلاد البابا

ذكرى ميلاد البابا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة