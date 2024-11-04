فى ذكرى ميلاده.. ماذا قدم البابا تواضروس للكنيسة الأرثوذكسية

كتبت – بتول عصام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بذكرى اختيار القرعة الهيكلية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة، وكذلك الاحتفال بذكرى ميلاده في اليوم نفسه.

حيث جاءت القرعة الهيكلية بالأنبا تواضروس، بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية، يوم الأحد 4 نوفمبر 2012، ليصبح خليفة مارمرقس الـ118، بعد قيام الطفل بيشوي جرجس مسعد بسحب واحدة من 3 ورقات تحوى أسماء الشخصيات الـ3 الذين انتخبوا قبل أسبوع من إجراءات القرعة.

وقدم قداسة البابا العديد من الإنجازات لخدمة الشعب والكنيسة، أبرزها:

- العظة الأسبوعية، اجتماع قداسة البابا بشبعه يوم الأربعاء من كل اسبوع مع زيارات متنوعة للكنائس والأديرة دون تثبيت مكان واحد.

- أقام قداسة البابا مركز إعلامى للكنيسة القبطية مسؤليته نشر الوعى والفكر والتعامل مع الإعلام كما عين متحدث رسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- اهتم قداسة البابا بخدمة الصم والبكم وذوى الاحتياجات الخاصة باستقبال مجموعات منهم وافتتاح مراكز متتخصصة فى الإيبارشيات المختلفة لهم.

- فى عصره صدر قانون بناء الكنائس في 2016.

- أنشأ قناة جديدة للاطفال "كوجى" فى 25 نوفمبر 2015.

- تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 18 نوفمبر 2018 بمشاركة أعضاء المجمع المقدس.

- افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير 2019.

- افتتاح المكتبة البابوية المركزية بمركز لوجوس البابوي في 19 نوفمبر 2019 بمشاركة أعضاء المجمع المقدس.

- أنشأ أول قناة رقمية COC فى 18 نوفمبر 2020.

- افتتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 10 مارس 2021.