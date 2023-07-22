9 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مشكلات الغدة الدرقية

كتبت إيناس البنا

تلعب التغذية السليمة دورًا مهمًا في إدارة صحة الغدة الدرقية، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مشكلات في الغدة الدرقية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتعطل وظيفة الغدة الدرقية.

وفقا لموقع healthline

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فول الصويا



، فإن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الغدة الدرقية عليهم الابتعاد عن هذه الأطعمة التسعة

تم ربط فول الصويا بأمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية، يحتوي على فيتويستروغنز وجيتروجين، والتي يمكن أن تتداخل مع إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حليب الصويا، الذي يتم استهلاكه غالبًا كبديل لمنتجات الألبان، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ويمكن أن يؤثر على الغدد الكظرية، مما يؤثر بشكل أكبر على وظيفة الغدة الدرقية. من الأفضل تجنب منتجات الصويا والصويا.

الكربوهيدرات المكررة



تسبب الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والوجبات الخفيفة السكرية، ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم. هذا يمكن أن يعطل محور الغدة النخامية، والذي يتضمن تنظيم هرمون الغدة الدرقية، يمكن أن تؤدي الاختلالات المزمنة في هذا المحور إلى ضعف الغدة الدرقية.

أغذية نباتية غنية بمضادات المغذيات



تحتوي الأطعمة النباتية على العديد من مضادات المغذيات مثل الليكتين والأكسالات والفيتات، يمكن أن تكون هذه المركبات مشكلة للأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، قلل من تناول الأطعمة النباتية الغنية بمضادات التغذية وفكر في نقعها أو طهيها أو تخميرها ، لأن هذه الطرق يمكن أن تساعد في تقليل المحتوى المضاد للمغذيات.

الباذنجان



تحتوي الخضراوات الباذنجانية، بما في ذلك الطماطم والفلفل والباذنجان والبطاطا ، على قلويدات قد تسبب ردود فعل لدى بعض الأفراد الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية، يمكن أن تتراوح ردود الفعل هذه من الحساسيات الخفيفة إلى تفاقم الأعراض، راقب استجابتك الخاصة وفكر في تجنب الباذنجان إذا كنت تعاني من آثار سلبية.

المكسرات

قد يكون من الصعب هضم المكسرات بالنسبة لبعض الأفراد لأنها تحتوي على أكسالات وفيتات، والتي يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية. أولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية قد يجدونها متفاقمة. بعض المكسرات مثل الجوز والمكسرات البرازيلية أفضل من غيرها. لكن يجب نقعها قبل الأكل لتقليل محتواها من مضادات المغذيات.

البذور

على غرار المكسرات ، يمكن أن تكون البذور مشكلة للأفراد الذين يعانون من تهيج الأمعاء بالفعل. قد يؤدي المحتوى العالي من الألياف والفيتات في البذور إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي. ضع في اعتبارك تقليل البذور أو تجنبها إذا كنت تعاني من عدم الراحة أو التهيج في الجهاز الهضمي.

الخضراوات الصليبية



غالبًا ما ترتبط الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت بمشاكل الغدة الدرقية بسبب خصائصها المتعلقة بتضخم الغدة الدرقية، ومع ذلك، لا يزال بإمكان المصابين بالتهاب الغدة الدرقية تناولها بكميات محدودة. يساعد طهي الخضراوات الصليبية وتخميرها على تقليل الحمل النيتروجيني.

البيض

يحتوي البيض على بروتين يسمى الليزوزيم، والذي يمكن أن يشكل مركبًا يهيج بطانة الأمعاء لدى بعض الأفراد. إذا لاحظت تفاقم الأعراض بعد تناول البيض ، فمن الأفضل تجنب تناول البيض أو الحد منه.

مأكولات بحرية



تعتبر المأكولات البحرية بشكل عام مفيدة لصحة الغدة الدرقية بسبب اليود وكثافة المغذيات العالية. ومع ذلك ، كن حذرًا مع الأسماك المعروفة بأنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق ، مثل التونة وسمك أبو سيف. يمكن أن يؤثر تناول الزئبق المفرط سلبًا على وظيفة الغدة الدرقية ، لذلك اختر خيارات المأكولات البحرية التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق.