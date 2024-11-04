ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الاشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة - للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط (المدير المسئول) وعثر على (شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات – شهادات إثبات قيد - كارنيهات للمتدربين - طلبات استخراج شهادات – كتب تعليمية) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



