ترامب يتوقع موعد إعلان رئيس أمريكا الجديد.. ويكشف سر "خطاب النسيج"

كتبت : نهال أبو السعود

توقع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أنه سيتم معرفة الفائز في السباق إلى البيت الأبيض في ليلة الانتخابات المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء، وقال خلال مكالمة مع شبكة ايه بي سي، إنه يتمتع بتقدم كبير على المستوى الوطني.

سأل المضيف ترامب عما إذا كان يضع احتمال الخسارة في حسبانه، وأجاب الرئيس السابق: "نعم، أعتقد ذلك، كما تعلمون .. أعتقد أنك قد تخسر، يمكن أن تخسر أعني، هذا يحدث، أليس كذلك؟" وأضاف: "لكنني أعتقد أن لدي تقدمًا كبيرًا، لكن يمكنك القول، نعم .. يمكن أن تخسر. يمكن أن تحدث أشياء سيئة، كما تعلمون، تحدث أشياء، لكنها ستكون مثيرة للاهتمام".

وعن موعد خطابه للبلاد حول نتائج الانتخابات، قال ترامب: "سأكون هناك في الوقت المناسب".

وأشار التقرير إلى إن الرئيس السابق تحدث مع الشبكة الأمريكية بعد يوم شاق آخر في الحملة الانتخابية انتهى قبل منتصف ليل السبت بقليل الأمر الذي تحدث عنه ترامب قائلا: "لا أعتقد أن أي شخص قام بجدول أعمالي من قبل، والأمر المهم هو، هل يمكن أن يصمد؟"، وأضاف: "لم يفعل أحد ما فعلته من قبل، وهناك تجمعات كبيرة وحماس هائل".

شرع ترامب في حملة انتخابية في الولايات المتأرجحة في الأيام الأخيرة من الحملة فبعد جولة في الولايات الغربية الأسبوع الماضي، تحدث في تجمعات انتخابية في ميشيجان وويسكونسن يوم الجمعة ومرتين في نورث كارولينا يوم السبت مع رحلة جانبية إلى فرجينيا، والتي يقول إنه يستطيع الفوز بها.

وبعد مكالمته مع ايه بي سي، ذهب ترامب إلى التجمعات الانتخابية يوم الأحد في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا، واستشهد ترامب بشركة استطلاعات الرأي AtlasIntel التي تتخذ من البرازيل مقراً لها، والتي تصف نفسها بأنها "أكثر شركة استطلاعات رأي دقة" في عام 2020، وقال إنه يتقدم في جميع الولايات المتأرجحة السبع.

واعرب دونالد ترامب عن رفضه على تقرير كارل في برنامج "صباح الخير أميركا" الذي ذكر أن رسالة ترامب في تجمعاته الانتخابية ليست منضبطة ومركزة كما يرغب بعض مستشاري حملته، وقال : "لقد شاهدت للتو لقد قلت إن رسالتي كانت في كل مكان وغير واضحة إنها ليست كذلك".

وأشار كارل إلى أن ترامب نفسه تحدث عن كيفية انتقال خطاباته من موضوع إلى آخر، وهو ما يسميه "النسيج"، ورد ترامب قائلا: "انظر، النسيج هو الذي جعلني انتخب رئيسًا. نعم، هذا أحد تلك الأشياء، لكن النسيج شيء جيد. لا أحد يستطيع القيام بذلك. قلة قليلة من الناس يستطيعون ذلك".