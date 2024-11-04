ترامب: ولايتى الجديدة ستكون العهد الذهبى لأمريكا وأصوات جورجيا ستهزم هاريس

محمد جمال

قال المرشح الجمهورى دونالد ترامب إن أصوات ولاية جورجيا فى الانتخابات ستتسبب فى هزيمة هاريس وتحقيق أحلام الأمريكيين، مؤكدا أن

هاريس جلبت عصابات المهاجرين إلى الولايات المتحدة



وأشار ترامب إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تسببت هاريس في أكبر دمار للولايات المتحدة، وأكد ترامب أن ولايته الجديدة ستكون العهد الذهبى للولايات المتحدة، مضيفا إلى أن الولايات المتحدة ستصبح أكبر وأكثر أمانا وأكثر قوة.