اليوم السابع
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ترامب: سوف أفوز بالانتخابات الرئاسية.. وأنهي التضخم وتدفق المهاجرين

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:49 م
ترامب: سوف أفوز بالانتخابات الرئاسية.. وأنهي التضخم وتدفق المهاجرين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أن سوف يفوز بالانتخابات، متعهدا بإنهاء التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ بلادنا، وسوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".

ويحظى ترامب بمعدلات تأييد مرتفعة في أوساط المسيحيين المتدينين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الإنجيليين البيض للمرشح الجمهوري ما زال قوياً كما كان في انتخابات 2016 و2020، مدفوعاً بآراء ترامب ومواقفه من قضايا مثل المثلية والإجهاض.

وبرغم أن معهد الأبحاث الدينية العامة في الولايات المتحدة يشير إلى أن الانجيليين البيض لا يتعدون حاجز الـ15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم من الكتل التصويتية الحريصة على المشاركة في الانتخابات، حيث يمثلون قرابة 25% من المشاركين الفعليين في التصويت.

ووفق استطلاعات الرأي ، ففى آخر اقتراعين رئاسيين، صوت حوالى 80% من هؤلاء الإنجيليين البيض لمصلحة ترامب، وهو ما دفع المرشح الجمهوري للرهان بشكل واضح على تلك الكتلة التصويتية في انتخابات 2024 .

وخلال حملته الانتخابية، حرص ترامب علي عقد مؤتمر انتخابي مع عدد من رجال الدين بولاية نورث كارولينا، وتحدث حينها عن محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن "إيمانه اكتسب معانى جديدة" بعد تلك الحادثة. وتابع: "اعتقد أن الرب أنقذني من أجل غاية معينة".







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