الكنيسة تحتفل بذكرى ميلاد البابا واختيار القرعة الهيكلية له.. أرقام مهمة فى حياته

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين 4 نوفمبر، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء كذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

وولد البابا تواضروس الثانى فى 4 نوفمبر سنة 1952 بمحافظة المنصورة باسم وجيه صبحي باقي سليمان.



ويعد أحد التوايخ المؤثرة في حياته والتي ذكرها في أحد لقاءاته يوم 3 يونيو 1967، فهو يوم وفاة والده في أول أيام امتحان الشهادة الإعدادية وذلك قبل النكسة بثلاثة أيام، أما عام 1968 كانت بداية خدمته في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور.

وفى سنة 1975 حصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية بتقدير جيد جدا، وكان قد تحدث عن قصة دخوله كلية الصيدلة قائلا إن والدته كانت ذاهبه للقاهرة لمقابلة أحد أقارب البابا كيرلس وطلبته منه الصلاة لوجيه باقى ليدخل كلية الصيدلة، وفى عام تخرجه فيها رسم أمين خدمة بـ كنيسة الملاك بدمنهور، ورسم في نفس العام يوم 27 سبتمبر برتبة أغنسطس على يد الأنبا باخوميوس.

عام 1983 حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية.

وفي عام 1985 حصل زمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا.

وقبل رهبته تدرج قداسة البابا فى العمل بأحد مصانع الأدوية بوزارة الصحة حتى أصبح مديرا للمصنع ثم قدم استقالته لتصبح ايّام عمله 10 أعوام و10 شهور و10 أيّام.