الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار حسنى جمال عليان وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمود محمد بديوى، وعمر عاصم عجيلة وطارق جودة وكيل النيابة وبحضور محمد عبد الستار سكرتير التحقيقات، بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة رأس سدر بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك للاتجار فى الحشيش ونبات الهيدرو المخدر .

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 10اغسطس الماضى عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر تفيد قيام عاطل بمزاولة نشاطة الاجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذ من منزلة وسط المزارع بمنطقة ابوصويرة ، مسرحا لاخفاء وتوزيع المواد المخدرة على عملائه بالرغم من صغر سنه .

وعلى الفور تم العرض على القيادات الأمنية التى أمرت بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجة للمواد المخدرة بعد صدور اذن من جهات التحقيق ، وبعد التأكد من صحة المعلومات ، تم صدور اذن من جهات التحقيق بضط المتهم ومايحوزة ويحرزة بشخصة أو يخفية داخل منزلة

قامت الجهات الأمنية بمدينة رأس سدر بعمل كمين حول منزل المتهم وما أن شاهدوة يحمل جوال على كتفة ويجرى به خلف منزلة للدخول فى المزارع ، انقض عليه رجال الأمن وتمكنوا من ضبطه وتبين أن المتهم يدعى سليم .س.س.ح 23سنه عاطل وسبق اتهامه فى قضية مخدرات .

وبفحص الجوال تبين بداخله 20قطعة متوسطة الحجم بنيه الشكل لمخدر الحشيش ، و14لفافة كبيرة الحجم لعشب الهيدرو المخدر ، وبتفتيش عثر بجلبابة على مبلغ مالى 520جنية ، وتليفون محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالى حصيلة البيع ، وان المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1377لسنة 2042 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، وقيدت القضية برقم 770لسنة 2024 كلى جنوب سيناء .