"الأمم المتحدة للمستوطنات": 3 مليارات شخص حول العالم يواجهون مشاكل فى الإسكان

كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن تصوير كريم عبد العزيز

أكدت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضري العالمي سيشهد العديد من المناقشات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأضافت في كلمتها التي ألقتها في الافتتاح المشترك للجمعيات، والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين.

وأضافت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضرى العالمى سيجمع الحكومات المحلية والإقليمية والمرأة لمواجهة التحديات العالمية التي تأثر علينا جميعا منها الإسكان وتغير المناخ.

وأوضحت أن الإسكان محور عمل الهابيتات، مشددة على أن الإسكان يتم تدميره الآن بفعل الصراعات حول العالم، وأن هناك 3 مليار شخص حول العالم يواجهون مشاكل في الإسكان، لذا يجب عند معالجة القضايا الرئيسية الاعتراف بما يهددنا جميعا، وضرروة التحول الحضري والاهتمام بالشباب الذين سيقودوا هذا التحول.