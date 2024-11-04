اعترافات عصابة تروج عملات أجنبية مقلدة: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة ، تفيد قيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة"، بهدف تحقيق الثراء السريع وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وكشفت تحريات المباحث، عن قيام المتهمين بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية كبيرة ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.

وطالبت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التزوير والنصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.