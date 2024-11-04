ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حافلة فى جبال الهيمالايا إلى 36 قتيلا

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى الهند اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حافلة سقطت فى واد بجبال الهيمالايا فى ولاية "أوتاراخاند" شمال الهند إلى 36 شخصا على الأقل.

وقال "ديباك راوات" أحد كبار العاملين في ولاية أوتاراخاند - حسبما أوردت قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إنه "حتى الآن تم تأكيد سقوط 36 ضحية".. مشيرا إلى أن "ثلاثة أشخاص مصابين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى بروحية".

يذكر أن الحوادث تقع بشكل متكرر على شبكة الطرق الهندية الواسعة الخطرة والتي تعاني من سوء الصيانة.

ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام 2021، فإن 11% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق تحدث في الهند على الرغم من أن البلاد لا تملك سوى 1% من المركبات في العالم.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم عندما اصطدمت حافلتهم في واد على طريق جبلي في الجزء الذي تديره نيودلهي من كشمير.

وفي نوفمبر عام 2023، توفي 37 شخصا على الأقل في نفس المنطقة بعد أن انزلقت الحافلة التي كانت تقلهم عن طريق جبلي، وسقطت في واد.