إعلام عبرى: هجوم إيرانى مرتقب على إسرائيل.. والشرق الأوسط على حافة صراع

محمد جمال

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تقوم إيران بهجوم مرتقب على دولة الاحتلال الإسرائيلى، مشيرة إلى أن إلى الهجوم الإيرانى المرتقب لن يؤثر على المحادثات للتوصل إلى تسوية في لبنان.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران أبلغت دبلوماسيين أن جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل، مشيرة إلى أن طهران قالت إنها فقدت 4 جنود ومدنيا فى الهجوم الإسرائيلى الآخير.

وعلقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تصريح خامنئي الذى جاء بعد هجمات إسرائيل الأخيرة على المواقع العسكرية الإيرانية، وقالت إنه الأكثر مباشرة حتى الآن من جانبه بشأن ما إذا كان سيصدر أمرا بالرد على هجوم تل أبيب فى 26 أكتوبر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين أعربوا فى الأيام الأخيرة عن اعتقادهم بأن إيران تجهز ردا، مستندين إلى معلومات استخباراتية.

من جانبها، قالت مجلة بولتيكو إن أى هجوم آخر من جانب إيران، التي شنت بالفعل هجمتين مباشرتين ضد إسرائيل هذا العام، سيدفع الشرق الأوسط الأكبر إلى حافة صراع أوسع.

وعلقت شبكة "سى إن إن" على تصريحات خامنئي، وقالت أنها تعد ابتعادا عن محاولات إيران الأولى للتقليل من شدة الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وأوضحت أن المرشح الأعلى كان قد قال بعد الهجمات إنه لا ينبغى المبالغة فيها أو التقليل منها فى لهجة محسوبة من جانبه، بحسب الشبكة الأمريكية.

بدورها، أشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن خامنئى لم يوضح توقيت الهجوم الذى هدد به ولا نطاقه. ولفتت إلى أن الجيش الأمريكى يعمل عبر عدة قواعد فى الشرق الأوسط، وتقوم بعض القوات الأمريكية بتسيير بطارية دفاع جوي صاروخي عالي الارتفاع في إسرائيل.