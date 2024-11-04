إحالة أوراق 3 أشقاء للمفتى بتهمة تصنيع والاتجار فى الشابو بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوي وأشرف خلف الله مصطفى ومحمد صلاح العدوي، بإحالة أوراق 3 أشقاء إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة تصنيع الشابو والاتجار به بدائرة مركز شرطة قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عمرو.أ، وشقيقيه سعيد والغدار، تهمة تصنيع وحيازة شابو بقصد الاتجار.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة دور انعقاد يناير المقبل، للنطق بالحكم.