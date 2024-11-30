6 شروط يجب توافرها أثناء تربية الدواجن فى المنزل.. تعرف عليها

تتطلب تربية الدواجن توافر عدد من الاشتراطات والمواصفات، التي تضمن نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المرجوة، علاوة على توفير منتج صحي وآمن لجمهور المستهلكين.
ووفقًا لمعهد بحوث صحة الحيوان هناك 6 شروط يجب توافرها أثناء تربية الدواجن في المنزل.
1- وجود مكان جيد التهوية، بشرط ألا يكون مكشوف.
-أن يكون خاليًا من المسببات المرضية.
– أن يكون بيئة صحية صالحة لتربية الدواجن.
– يتطابق مع المواصفات الجيدة للتربية.
– توافر التهوية المناسبة.
– يستوعب كثافة عددية مُناسبة لبدء المشروع
2- شراء الكتاكيت من مصدر موثوق منه.
3- يجب أن تكون الفرشة التي يتم وضعها تحت الطيور مناسبة .
4- ضرورة الاهتمام بالتدفئة الجدة للدواجن في المرحلة الأولى من عمر الدواجن ،فالطيور تحتاج درجة حرارة معتدلة ، وتختلف حسب عمر الطيور فالكتاكيت تحتاج درجة حرارة 33 .
5-وجود لبس مخصص أثناء التعامل مع الدواجن.
6- النظافة والاعتناء جيدا بالدواجن، مع ضرورة ملاحظة فضلات الدجاج للحفاظ عليها من الأمراض المختلفة، وكذلك اكتشافها في وقت مبكر.
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