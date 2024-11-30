اليوم السابع
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6 شروط يجب توافرها أثناء تربية الدواجن فى المنزل.. تعرف عليها

السبت، 30 نوفمبر 2024 04:00 ص
6 شروط يجب توافرها أثناء تربية الدواجن فى المنزل.. تعرف عليها تربية الدواجن - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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تتطلب تربية الدواجن توافر عدد من الاشتراطات والمواصفات، التي تضمن نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المرجوة، علاوة على توفير منتج صحي وآمن لجمهور المستهلكين.

ووفقًا لمعهد بحوث صحة الحيوان هناك 6 شروط يجب توافرها أثناء تربية الدواجن في المنزل.

1- وجود مكان جيد التهوية، بشرط ألا يكون مكشوف.

-أن يكون خاليًا من المسببات المرضية.

– أن يكون بيئة صحية صالحة لتربية الدواجن.

– يتطابق مع المواصفات الجيدة للتربية.

– توافر التهوية المناسبة.

– يستوعب كثافة عددية مُناسبة لبدء المشروع

2- شراء الكتاكيت من مصدر موثوق منه.

3- يجب أن تكون الفرشة التي يتم وضعها تحت الطيور مناسبة .

4- ضرورة الاهتمام بالتدفئة الجدة للدواجن في المرحلة الأولى من عمر الدواجن ،فالطيور تحتاج درجة حرارة معتدلة ، وتختلف حسب عمر الطيور فالكتاكيت تحتاج درجة حرارة 33 .

5-وجود لبس مخصص أثناء التعامل مع الدواجن.

6- النظافة والاعتناء جيدا بالدواجن، مع ضرورة ملاحظة فضلات الدجاج للحفاظ عليها من الأمراض المختلفة، وكذلك اكتشافها في وقت مبكر.
 







صحة الحيوان

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تربية الدواجن

امراض الدواجن



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