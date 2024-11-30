وزير الرى يتابع نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل.

وأكد سويلم حرصه على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، والتماشى مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بالصناعة المصرية انعاكساً لرؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المصانع التى تستخدم المياه فى دورات تشغيلها والتى يتم سحبها من المجارى المائية، مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التى يتم سحبها من هذه المصانع وأيضا نوعية المياه المنتجة منها لضمان الحفاظ على نوعية المياه بالمجارى المائية المحيطة.

ووجه سويلم بمواصلة قيام أجهزة الوزارة بمتابعة نتائج التحايل لعينات مياه السيب النهائى للصرف الصناعى ومياه التبريد لتلك المصانع حفاظا على الصناعة الوطنية.

