اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السورى التطورات فى إدلب وحلب

السبت، 30 نوفمبر 2024 08:53 ص
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السورى التطورات فى إدلب وحلب وزير الخارجية ونظيره السوري
كتب أحمد جمعة

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قالت وزارة الخارجية في بيان، إنه جري مساء أمس الجمعة، إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية بسام صباغ.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أنه "تم خلال الإتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك.

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.







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