وزارة العمل × 7 أيام.. إيقاف ترخيص 3 مراكز للتدريب المهنى وغلق إدارى لـ7 آخرين

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، حصاد بنشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث استجاب وزير العمل محمد جبران، لطلب مواطن من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"، ووجه مديرية عمل الجيزة ، بسرعة توفير فرصة عمل له..وبحسب بيان كان الوزير، قد إلتقى صُدفةَ في الشارع ، بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفي "27 سنة" ، من قرية الزيدية بمركز أوسيم ، خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل إمبابة ، وتم توفير فرصة عمل بالفعل.

كما استقبل وزير العمل، وفد من البرلمان، وقيادات اتحاد شباب المصريين بالخارج ، لبحث العديد من الملفات المشتركة.وناقشوا سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب المهني، ورافق وزير العمل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جولة بحقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس بجنوب سيناء، في إطار متابعة جهود فرق عمل الحقول في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والإنتاج وحفر الآبار وتطبيق معايير الحفاظ علي السلامة و البيئة ، وذلك وفقأ لإستراتيجية عمل الوزارة الجار تنفيذها.

وخلال الاسبوع قرر الوزير إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية ، لمخالفتهم أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من "الوزارة".. كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونيه للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.

كما أعلنت الوزارة عن تواصل واتفاق بين وزير العمل ، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التعاون في تنفيذ خطط لتدريب العاملين بوزارة الكهرباء ، والشركات التابعة ، على مستوى الجمهورية ، لتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية ، والتوعية بطرق الوقاية من مخاطرها، وأكدت "الوزارة" في بيانها على التواصل بين الوزيرين، والتوجيه بشأن مُراجعة كافة تدريبات الأمن الصناعي ، والمعدات الواجب توافرها ، ونُظم العزل ، والفصل ، وإرجاع التيار ، لتكون أمنة للعاملين ، داخل المحطات الكهربائية ، وأبرزها محطات أسوان ، وإشراك السادة رؤساء الشركات القابضة ، في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المؤسسات التابعة للوزارة ، ولهذه الشركات ..

كما أعلنت الوزارة عن بدء تقييم و إختبارات، خريجي المرحلة الأولي من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة ، الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب ، من الوزارة ، على مهن الخدمات الصحية ، في نطاق محافظات القاهرة الكبري ، وذلك من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان، كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة ، بعد التأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز ، حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.

وفي إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ، وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ، في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.