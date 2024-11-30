نقيب الصناعات الغذائية: الدعم النقدى يقضى على وجود أكثر من سعر للسلعة

كتبت ـ آية دعبس

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، تأييده لاتجاه الدولة للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه.

وأوضح عيش، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": كما يضمن الدعم النقدى تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تُشكل كافة شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر كافة المنافذ التى يُمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إلى أن الدعم النقدى يعطى مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة وفق احتياجاته، والحصول على خدمات أساسية أيضا وتقليل الهدر فى منظومة الدعم العينى الحالى، وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد مما يسهم فى تعظيم الاستهلاك المحلى وبالتالى دفع عجلة الاقتصاد الكلى.