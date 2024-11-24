اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإقرار قانون العمل إجازة للعامل عند ولادة زوجته

الأحد، 24 نوفمبر 2024 09:00 ص
نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإقرار قانون العمل إجازة للعامل عند ولادة زوجته خالد عيش -رئيس نقابة الصناعات الغذائية
كتبت ـ آية دعبس

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طرح خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، مقترحا مطالبا بإدراجه ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد، موضحا أن مقترحه يتضمن أن يمنح الزوج إجازة "أبوة" بالتزامن مع ولادة زوجته، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات.

وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع،: أن إجازة الأبوة مطبقة فعليا فى بعض الشركات العالمية العاملة بالصناعات الغذائية داخل مصر، تمنح للأب إجازة لرعاية الطفل في حالة ولادة الزوجة تصل إلى 3 أشهر لكل طفل من 3 أبناء، قائلا: إن هذا نموذج نتمنى أن تطبقه باقى الشركات، حيث يخلق هذا الأمر جوا من الاستقرار الأسرى، والولاء والانتماء للشركة، ورفع مستوى الشركة نفسها.

وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن أهم مزايا مشروع قانون العمل الجديد، هو أنه ينص على إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويفوض به وزير العمل لوضع الأسس والضوابط لتنمية العمالة غير المنتظمة، ودمجها بالسوق الرسمي وجعلها منتظمة، قائلا: وفى حال طرح القانون خلال هذه الأيام للمناقشة بمجلس الشيوخ سنحاول أن يتضمن القانون الجديد من خلال الباب المخصص لتلك الفئة كافة السلبيات الموجودة في القانون الحالي ووضع حلول لها، خاصة أن تلك العمالة تمثل عددا ضخما يتعدى الـ 20 مليون عامل.

 







اتحاد العمال

قانون العمل الجديد

اجازة الابوة

خالد عيش

العمالة غير المنتظمة



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