نقابة المهندسين تُعلن عن 3 وظائف لمهندسى مدنى أو عمارة بنظام التعاقد

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن حاجتها لشغل وظيفة طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، عدد 3 مهندسين للإشراف على التنفيذ ذوى خبرة من 7 إلى 10 سنوات في ذات المجال لمتابعة الأعمال وسرعة الإنجاز بمشروعات النقابة المختلفة بنظام التعاقد.

وأوضحت أن الاشتراطات العامة للتقدم لتلك الوظائف، هى:

1- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة "مدني – عمارة".

2- يتم تقديم الطلب وملء الاستمارة المعدة لذلك بإدارة الموارد البشرية بالدور الخامس بمبنى النقابة، على أن يكون مُرفق معه الآتي:

- السيرة الذاتية ( المؤهل الدراسي - الرقم القومي - موقف التجنيد) صورة حديثة.

- فيش جنائي حديث بإسم النقابة.

- شهادة سلبية تفيد عدم تعاطي المخدرات.

على أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة خلال 15 يوم عمل من تاريخه.