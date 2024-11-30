اليوم السابع
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نقابة المهندسين تُعلن عن 3 وظائف لمهندسى مدنى أو عمارة بنظام التعاقد

السبت، 30 نوفمبر 2024 11:48 ص
نقابة المهندسين تُعلن عن 3 وظائف لمهندسى مدنى أو عمارة بنظام التعاقد نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن حاجتها لشغل وظيفة طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، عدد 3 مهندسين للإشراف على التنفيذ ذوى خبرة من 7 إلى 10 سنوات في ذات المجال لمتابعة الأعمال وسرعة الإنجاز بمشروعات النقابة المختلفة بنظام التعاقد.

وأوضحت أن الاشتراطات العامة للتقدم لتلك الوظائف، هى:

1-   أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة "مدني – عمارة".

2-   يتم تقديم الطلب وملء الاستمارة المعدة لذلك بإدارة الموارد البشرية بالدور الخامس بمبنى النقابة، على أن يكون مُرفق معه الآتي:

-        السيرة الذاتية ( المؤهل الدراسي - الرقم القومي - موقف التجنيد) صورة حديثة.

-       فيش جنائي حديث بإسم النقابة.

-       شهادة سلبية تفيد عدم تعاطي المخدرات.

على أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة خلال 15 يوم عمل من تاريخه.

 

 







نقابة المهندسين

وظائف بنقابة المهندسين

وظائف نقابة المهندسين



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