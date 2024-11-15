نقابة المهندسين تعلن عن فرصتى عمل بنظام التعاقد.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن حاجتها لشغل وظيفتين طبقاً لـ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحتة التنفيذية، وأوضحت أن الوظيفتين هما:

1- مدير إدارة الصيانة بنظام التعاقد.

2- نائب مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أن الاشتراطات العامة للتقدم للوظائف، هي:

1- الحصول على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم إليها.

2- مدة الخبرة الكلية لا تقل عن من 10 إلى 17 عام ، في وظائف تتفق مع العمل المتقدم اليه.

3- ألا يقل سن المتقدم عن 40 عاما من تاريخ التقدم للوظيفة .

4- تقديم الطلب وملئ الاستمارة المعدة لذلك بإدارة الموارد البشرية بالدور الخامس بمبنى النقابة خلال 15 يوم من تاريخه.

وأشارت إلى ضرورة إرفاق طلب التقدم للوظيفة بالسيرة الذاتية وصورة "المؤهل الدراسي - الرقم القومي - الموقف من التجنيد - صورة حديثة - فيش جنائي حديث باسم النقابة - شهادة سلبية تفيد عدم تعاطي المخدرات ".