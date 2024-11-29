اليوم السابع
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محافظ الجيزة: سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح السلع بتخفيضات تصل لـ30%

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:44 م
محافظ الجيزة: سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح السلع بتخفيضات تصل لـ30% وزير التموين ومحافظ الجيزة
كتب مدحت وهبة و مرام محمد

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل لـ30%.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

وأكد المحافظ، انعقاد السوق بشكل أسبوعي يوم الجمعة، على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن السوق يخدم أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

وأشار إلى أن بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من الأحياء الأخرى، على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعًا.







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