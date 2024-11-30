غدا.. القطار الكهربائى الخفيف يقلل وقت الانتظار لـ15 دقيقة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ الشركة الفرنسية المشغلة لـ القطار الكهربائي الخفيف، بدايةً من غد الأحد 1 ديسمبر 2024، تقليل زمن الانتظار على الأرصفة، وإلغاء الرحلات من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة باتجاه مدينة العاشر من رمضان، واقتصار قيامها من محطة بدر فقط.



وتصل القطارات كل 15 دقيقة من الساعة 10 صباحًا إلى 2 مساءً من محطة عدلي منصور لـ محطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً وإياباً.

وأوضحت الشركة أنه على الركاب المتجهين لمدينة المعرفة النزول في محطة بدر وركوب القطار المتجه الى مدينة المعرفة، وبذلك يكون بداية ونهاية القطارات المتجهة لمدينة المعرفة فى محطة بدر.

ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محطة.

ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.

كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.