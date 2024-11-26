قطار كل 4 دقائق ونصف بالخط الثالث للمترو استعدادا لمباراة الأهلى استاد أبيدجان

كتب سيد الخلفاوى

أعلن الخط الثالث للمترو أنه يجرى استعدادات خاصة لاستقبال جمهور النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة النادي الأهلي ضد نادي ستاد أبيدجان، فى استاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة الفرنسية التى تدير الخط، أنها ستوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور، لمنع الازدحام.

وأوضحت الشركة أن القادم من محطة جامعة القاهرة او محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والآخر سيكون 9 دقائق.

كما سيتواجد فريق خدمة العملاء في المحطات، لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخولهم وخروجهم من المباراة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام، الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره استاد ابيدجان الإيفوارى، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.