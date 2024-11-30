اليوم السابع
Ads
السبت، 30 نوفمبر 2024 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة.. ونطبق سعر صرف مرن للدولار

السبت، 30 نوفمبر 2024 02:03 م
رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة.. ونطبق سعر صرف مرن للدولار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على أسعار الدولار، إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة، قائلا: "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن".

وأوضح أن المدينة الطبية بمعهد ناصر سيكون المشروع الأضخم على مستوى وزارة الصحة.

وأوضح إنه على مدار الـ 10 سنوات، تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا فى مشروعات الصحة بالمحافظات، موضحا أن 54 مشروعا سيتم إدخالهم الخدمة اعتبارا من العام المالى القادم.

ولفت إلي أن هناك 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.

 







جولة رئيس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

مستشفى ام المصريين

مستشفى بولاق الدكرور

اليوم السابع بلس

بولاق ابو العلا

مستشفى معهد ناصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة