تفاصيل افتتاح محطة فرز وتعبئة وتغليف الحاصلات البستانية بالإسماعيلية

كتبت أسماء نصار

افتتح الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية محطة تشغيل فرز وتعبئة وتغليف للحاصلات البستانية على مساحة 5 أفدنة بالإسماعيلية، للاستغلال الأمثل لأصوله تحقيقا لأهداف القيادة السياسية بالاهتمام بالتصدير وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتنمية الصادرات الزراعية وتعظيم القدرات التنافسية للمصدرين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والتطورات العالمية.

وقال اللواء أشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد أن مشروع المحطة يشمل خطوط فرز وتعبئة للموالح بأنواعها مجهزة بأعلى درجات التكنولوجيا الحديثة، وخطوط لفرز وتعبئة الخضروات، وأيضا أنفاق لتجميد الفراولة والتى يطلق عليها ( IQF ) وحفظها بوحدات تجميد تحت درجة حراره 18 م وتصديرها للدول الأوربية وروسيا والدول العربية.



جدير بالذكر أن هذا المشروع يضم حوالى 385 عامل وعاملة وكوادر فنية ومهندسين من الأيدى العاملة ويعتبر من كبرى المشروعات العاملة فى هذا المجال بمحافظة الإسماعيلية.