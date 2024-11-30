المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات إطلاق حملة بأمان

محمود راغب

شاركت الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، فى فعاليات الماراثون الذى نظمه المجلس القومى للطفولة والأمومة فى إطار إطلاق حملة "بأمان"، وذلك فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلى الوزارات والجهات المختلفة، وأولياء أمور الأطفال والأطفال المشاركين فى الماراثون.

تهدف الحملة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بـ حماية الأطفال على الانترنت من العنف والمخاطر الالكترونية.

وفى بداية كلمتها اكدت الدكتورة نسرين البغدادى على أهمية حملة " بأمان" التى تساهم فى توفير بيئة آمنة لاطفال مصر وتهدف إلى تعزيز حمايتهم من العنف و الأخطار الإلكترونية على الإنترنت، مشيدة بجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطى خلال الفترة الماضية.



وأكدت نائبة رئيسة المجلس أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف ضدها، والذى شهد انجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل بفضل وجود إِرادة سياسية أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة،فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة..منها المادة (11) التى نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.



وفيما يتعلق بالعنف السيبرانى ضد المرأة والفتاة ..فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم اقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات".



وأكدت أن العصر الحالى هو العصر الذهبى للمرأة المصرية، مثمنة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة .

كما أشارت نائبة رئيسة المجلس إلى الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى تم اطلاقه ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي. ويشمل برنامج «نورة»، والذى يستهدف الفتيات من سن 10-14 عاماً، حيث يسعى إلى تمكيــنهن عبر تزويدهــن بالمهــارات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والرقميــة لمساعدتهن على اتخاذ خيارات أفضل، وتعزيز قدراتهن ليصبحن قـادرات علـى التعامـل بفعاليـة مـع متطلبـات الحياة اليوميـة وتحدياتها،

وشجعت الأمهات الحاضرات على ضرورة الاستماع لبناتهن فى سن المراهقة حيث تحدث التغيرات النفسية والجسمانية ويحتجن إلى دعم أمهاتهن، كما أشارت إلى الخط الساخن للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى حال تعرض طفلة لأى من أشكال العنف فى الواقع أو على الانترنت.

وقد تضمنت فعاليات الماراثون فقرات سباق ورياضة والعاب رياضية مختلفة للاطفال، وقد تم توزيع ميداليات على الأطفال الفائزين فى الماراثون.