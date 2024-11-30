اليوم السابع
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الرئيس السيسى: اتفقنا على زيادة التبادل التجارى مع الجابون وتنفيذ عدة مشروعات

السبت، 30 نوفمبر 2024 01:43 م
الرئيس السيسى: اتفقنا على زيادة التبادل التجارى مع الجابون وتنفيذ عدة مشروعات الرئيس السيسى ونظيره الجابونى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس الجابونى، والوفد المرافق له فى زيارتهم لمصر، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلدهم ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى، على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.







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مصر والجابون

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