البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة أبو سفين والأنبا مقار بالتجمع الأول

كتبت - بتول عصام

يترأس الآن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة أبو سفين والانبا مقار بالتجمع الأول، بمشاركة عددا من أحبار الكنيسة.

وكان قد استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة أمس، الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، الذي عرض بعض الأمور الخاصة بالإيبارشية قداسة البابا، واستمع لرأي قداسة البابا فيها.

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدءت صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر ويستمر الصوم لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير.