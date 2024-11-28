البابا تواضروس يترأس احتفالية معهد الدراسات القبطية اليوم

كتبت – بتول عصام

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم 28 نوفمبر احتفالية معهد الدراسات القبطية بالذكرى الـ70 لتأسيسه.

ويشكل معهد الدراسات القبطية أهمية كبرى لما يهتم به من التاريخ والحضارة والتراث والثقافة القبطية، كما أنه يتبع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والرئيس الأعلي للمعهد هو قـداسة البابا تواضروس الثاني.

تم تأسس المعهد سنة 1954م، وأشادت وزارة التربية والتعليم بفكرة إنشائه لخدمة التاريخ الوطني فى العصر المسيحي وسد العجز الموجود في هذا المجال، وفي ديسمبر 1954 أقيم حفل افتتاح المعهد، وقابلت الأوساط العلمية العالمية فكرة إنشائه أيضا باهتمام بالغ، وسارعت إلى إيفاد علمائها وباحثيها إليه للتعاون العلمي المشترك.

وتعتبر أبرز أهداف معهد الدراسات القبطية، كالآتي:

* خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن، وذلك على أسس روحية، وعلمية، وبحثية، وتطبيقية.

* التواصل والتنسيق مع الهيئات العـلمية المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الدراسات القبطية.

