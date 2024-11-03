نتنياهو من حدود لبنان: دفع حزب الله لما وراء نهر الليطاني لعودة سكان الشمال

كتب محمد عبد المجيد

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الحدود اللبنانية، أن دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، أساسي لعودة السكان إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.