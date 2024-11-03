اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتنياهو من حدود لبنان: دفع حزب الله لما وراء نهر الليطاني لعودة سكان الشمال

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:34 م
نتنياهو من حدود لبنان: دفع حزب الله لما وراء نهر الليطاني لعودة سكان الشمال نتنياهو
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الحدود اللبنانية، أن دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، أساسي لعودة السكان إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

 

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.







نتنياهو

الحدود اللبنانية

حزب الله

نهر الليطانى

شمال إسرائيل

إسرائيل

حرب لبنان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة