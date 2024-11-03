اليوم السابع
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مديرة صندوق النقد الدولى: مصر أصبحت أكثر آمانا فى عالم يتسم بالصدمات

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:00 م
مديرة صندوق النقد الدولى: مصر أصبحت أكثر آمانا فى عالم يتسم بالصدمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولى
كتبت هند مختار

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قالت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وأكدت أن مصر أصبحت أكثر آمانا فى عالم يتسم بالصدمات ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذه الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو".

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، مشيرة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.







مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي

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