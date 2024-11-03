مديرة صندوق النقد الدولى: كل مرة أزور فيها مصر تذهلنى حضارتها

كتبت هند مختار

قالت كريستينا جورجييفا، كل مرة أزور فيها مصر يذهلنى تاريخ مصر وحضارتها والشعب المصرى الرائع.

وتابعت إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، وومضر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وأكدت أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية ، موضحه أن معدل النمو ارتفع ، وانخفض التضخم ووصل إلي 25%؜ ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.

وأضافت: "مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذه الأصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو".

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة، مؤكدا أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، مشيرة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.