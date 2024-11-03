اليوم السابع
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محافظ القاهرة يفتتح مشروع إنشاء فراغات عامة بحى الأسمرات

الأحد، 03 نوفمبر 2024 04:42 م
محافظ القاهرة يفتتح مشروع إنشاء فراغات عامة بحى الأسمرات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الأماكن التى تم اختيارها لتنفيذ فراغات عامة بـ منطقة الأسمرات بهدف إحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بمصر ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وأكد محافظ القاهرة أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطني الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المشروع يأتى ضمن استعدادات المحافظة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية للمؤتمر الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر والذى يقام بالتنسيق بين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية.


وأشار المحافظ إلى أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.







التنمية الحضرية

القاهرة

الاسمرات

تطوير العشوائيات

محافظ القاهرة



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