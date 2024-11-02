رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبى جميع الاحتياجات

كتبت هند مختار

خلال جولته اليوم بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "الواحة فيو" بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وفي مُستهل جولته بالمشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية مُتنوعة تُلبي جميع احتياجات المواطنين، وتناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مُجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يُسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والذي أوضح أن المشروع مُقام على مساحة 40 فدانًا، ويتكون من 54 عمارة (دور أرضي + 11 دور متكرر)، بإجمالي عدد 2528 وحدة سكنية.

كما نوه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أن منطقة الخدمات بالمشروع تحتوي على 76 محلاً تجاريًا، بمساحات متنوعة تتراوح من 120 إلى 370 م2، و6 ملاعب رياضية، ومسجد، وحضانة، وناد صحي، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى 6 أماكن انتظار سطحية للسيارات، وعدد 2 بدروم جراجات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد عدد من نماذج الوحدات السكنية وأعمال التشطيبات، كما قام بتفقد المسجد الموجود بالمشروع، حيث أشاد بجودة وكفاءة التنفيذ، وكذا أهمية المشروعات الخدمية والترفيهية المنفذة بالمشروع.

وتمت الإشارة إلى أنه تم فتح باب الحجز بالمشروع، وهناك إقبال كبير من المواطنين.