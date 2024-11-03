شراكات التنمية الحضرية المستدامة في جناح الأمم المتحدة بمصر في المنتدى الحضري العالمي 12

كتبت : هند المغربي

تشارك أسرة الأمم المتحدة في مصر في فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF12، الذي يُعقد في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية، من خلال "جناح الأمم المتحدة في مصر".

ووفق بيان مركز إعلام الأمم المتحدة في مصر : يركز جناح الأمم المتحدة في مصر على البرامج والأنشطة والمبادرات المتنوعة التي تقدمها الأمم المتحدة في مصر، بهدف إبراز نهج منظومة الأمم المتحدة في معالجة قضايا التحضر المستدام. سيلعب الجناح دورًا حيويًا في تسليط الضوء على الجهود المتكاملة والدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة للحكومة المصرية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الأمم المتحدة والحكومة.

واضاف بيان المكتب الإعلامي الأممي انه تتضمن الوكالات المشاركة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، واليونسكو، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، والأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يعكس التزام الأمم المتحدة الجماعي بمواجهة التحديات الحضرية.

وخلال المنتدى، سيستضيف الجناح على أكثر من 25 فعالية جانبية تركز على المبادرات والمشروعات التي تبرز أوجه التعاون وتدعم أهداف الحكومة المصرية في مجال التحضر المستدام. ستشمل هذه الفعاليات مناقشات تفاعلية مع خبراء من مختلف القطاعات، الذين سيستعرضون كيف تتماشى مبادراتهم مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

واكد المكتب الأممي انه لا يهدف هذا الحدث فقط إلى تسليط الضوء على الجهود المنسقة لوكالات الأمم المتحدة، بل يسعى أيضًا إلى توفير فرص للتواصل مع قادة التنمية الحضرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية من أجل حلول حضرية مبتكرة. كما يؤكد جناح الأمم المتحدة في مصر على الجهود المشتركة لوكالات الأمم المتحدة في قضايا التنمية الحضرية والمستدامة. ستتضمن الفعاليات مناقشات تركز على تعزيز التنفيذ في القضايا ذات الأولوية، بالإضافة إلى فرصة للتواصل مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخاصة، وممثلي المجتمع المدني لتطوير حلول عملية وفعالة وطموحة لمواجهة التحديات الحضرية. وسيتمكن أصحاب المصلحة أيضًا من التعبير عن آرائهم وعرض حلولهم والمشاركة بفاعلية في الحوار العالمي حول الأجندة الحضرية الجديدة.