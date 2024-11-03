شاهد محاولة إنقاذ رضيع من وسط دمار فيضان إسبانيا

فاطمة شوقى

تستمر قوات الإنقاذ الإسبانية، فى إنقاذ العديد من الفيضانات العارمة التى اجتاحت إسبانيا والتى خلفت 214 شخصا قتيلا ، ويستمر البحث عن أكثر من 2000 شخصا مفقودا ، وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى ، فيديو إنقاذ طفل رضيع وسط الدمار الذى سببه الفيضان فى منطقة فالينسيا.

وسافر ملك إسبانيا اليوم، الأحد، إلى مقاطعة فالنسيا للتضامن مع المتضررين من عاصفة دانا، التي ضربت المنطقة، وارتفع عدد ضحاياها إلى 214 شخصا وعدد غير محدد من المفقودين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

وكمثال على حجم الكارثة، أعلن سانشيز أمس السبت عن إرسال 10000 جندي إضافي، بما في ذلك الجيش والشرطة والحرس المدني، الذين يضافون إلى أكثر من 2000 جندي موجودين بالفعل في مكان الحادث، إلى جانب آلاف المتطوعين، الذين ويعملون على إيجاد الطرق المفقودة والواضحة والوصول إلى بلدات الطين والطين حتى تصل المساعدة اللازمة.

وعلى الرغم من المأساة، استجاب سكان المنطقة بتضامن مثالي. وتجمع آلاف الأشخاص، مسلحين بالمجارف والمكانس، في فالنسيا لتوصيل الإمدادات إلى البلدات المتضررة، وتجمع أكثر من 100 ألف متطوع في وسط فالنسيا للذهاب وإزالة الطين في البلدات المتضررة من المأساة.

وذكرت نائبة رئيس مجتمع فالنسيا، سوزانا كاماريرو، أنه تم خلال الساعات الماضية نقل أطنان من الغذاء والماء إلى المناطق الأكثر تضرراً. ومع ذلك، أدى انهيار البنية التحتية إلى تعقيد الجهود، مما ترك آلاف الأشخاص دون إمكانية الوصول إلى الاتصالات الأساسية.

وقال سانشيز إن الأولوية الحالية هي تحديد الطرق المفقودة والواضحة لتسهيل عبور المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية. وتمت إزالة أكثر من 2000 مركبة وشاحنة متضررة حتى الآن، إلى جانب مئات الأطنان من الطين والحطام. بالإضافة إلى ذلك، وعد رئيس الحكومة الإسبانية باستعادة النظام في المناطق الأكثر تضررا من الكارثة.



