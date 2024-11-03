رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: المملكة تسمح لحاملى جميع التأشيرات بأداء العمرة

كتب محمود راغب

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أن الحصول على أي تأشيرة نظامية، والوصول بها إلى أراضي المملكة يخول لك أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وتابع فى بيان له: كما حثت وزارة الحج والعمرة على أنه لأداء مناسك العمرة لابد من تحميل تطبيق "نسك" والحصول على تصريح ، والحضور في الوقت والتاريخ المحددين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

واختتم حنفي، أن التأشيرات النظامية المسموح بها لأداء العمرة تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة العبور ترانزيت، وتأشيرة العمل، وتأشيرة العمرة، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، بشرط حصول المعتمر على التأمين الصحي الشامل الذي يشمل تغطية العلاج في حالة المرض والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور.