اليوم السابع
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الزراعة: بحوث الصحراء يوزع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:32 م
الزراعة: بحوث الصحراء يوزع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء تفقد اليوم المشتل الإرشادى لمحطة بحوث شمال سيناء "الشيخ زويد" يرافقه المسئولين التنفيذيين بالمحافظة تنفيذا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مزارعى مركز ومدينتى الشيخ زويد ورفح .
 
وتم استعراض الأنشطة التى تقوم بها المحطة من توفير شتلات متحملة للظروف البيئية والدعم الإرشادى والفنى ونقل النماذج الزراعية المتطورة لمهارات المزارع السيناوى للحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بتقديم الأساليب العلمية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. 
 
أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الفعالية بتوجيهات من السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذا لخطة الوزارة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.
 
وأوضح زغلول أن المركز يحرص على دعم المزارع السيناوى بشتلات لوز والتى تعتبر من أهم الأشجار نظرا للمردود الاقتصادى والموروث الثقافى لزراعة اللوز بشمال سيناء.
 
وأشار إلى أن الدعم المقدم لتنفيذ المبادرة 10آلاف شتلة لوز "مر وحلو " باجمالى المساحة المستهدف زراعتها  67 فدانًا فى مناطق قبر عمير وتجمع البراوى والشلاق وأبو العراج والجورة والتومه والظهير والوحشى وحى أبو رفاعى وتجمع أبو سمور وشبانه وإجمالى عدد المزارعين المستفدين من هذا الدعم 36 مزارعًا، وتم عمل 36 حقولا إرشاديًا، وذلك من خلال دور المحطة الإرشادى والتنموى.

وزير الزراعة

الاراضى الزراعية

اللوز

شمال سيناء



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