بايدن يعلن جنوب شرقى نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى

أحمد علوى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن جنوب شرقي نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى بسبب فيضان تاريخي أسفر عن وفاة شخصين وتم إنقاذ أكثر من 300 شخص خلال الشهر الماضي.

ويوفر إعلان بايدن الجمعة تمويلا اتحاديا للسكان في مقاطعة شافيز، التي هطلت فيها أمطار بلغ منسوبها حوالي 14.7 سنتيمترا في 19 أكتوبر، ليحطم الرقم القياسي السابق في روزويل البالغ 14.6 سنتيمترا، الذي تم تسجيله في الأول من نوفمبر 1901.

ووصف رئيس البلدية تيم جينينجز الفيضان بأنه يأتي كل 500 سنة، وقدر قيمة الأضرار بما يصل إلى 500 مليون دولار.

وقال مسؤولون بالمدينة إن متحف روزويل تكبد خسائر بلغت 12 مليون دولار على الأقل بسبب المياه، وتم إرسال قطع فنية إلى خارج الولاية لترميمها.

وقالت إدارة بايدن إن المساعدات الفيدرالية يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمنة وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي.