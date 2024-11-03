بالتنورة والمزمار.. أهالى الأسمرات يحتفلون بإنشاء مساحات ترفيهية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

احتفل أهالى حى الأسمرات، بمحافظة القاهرة، بالتنورة والمزمار، وذلك بالتزامن مع افتتاح مشروع تنفيذ فراغات عامة، والذى يهدف إحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بعد قليل، الأماكن التى تم اختيارها لتنفيذ فراغات عامة بمنطقة الأسمرات بهدف إحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بمصر ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري .

ومن المقرر أن يحضر محافظ القاهرة نهائي دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات، عقب الافتتاح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشروع يأتى ضمن استعدادات المحافظة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر والذى يقام بالتنسيق بين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة .

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



أهالى الأسمرات يحتفلون بإنشاء مساحات ترفيهية



احتفال أهالى الأسمرات بإنشاء مساحات ترفيهية