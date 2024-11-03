اليوم السابع
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المفتي يتوجه لأذربيجان للمشاركة بقمة القادة الدينيين لدعم تعاون الأديان لمواجهة تغير المناخ

الأحد، 03 نوفمبر 2024 03:49 م
المفتي يتوجه لأذربيجان للمشاركة بقمة القادة الدينيين لدعم تعاون الأديان لمواجهة تغير المناخ الدكتور نظير عيَّاد مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى أذربيجان لحضور الدَّورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP29)، والمشاركة في القمَّة العالمية للزعماء الدينيين التي تُعقد في الخامس والسادس من نوفمبر الجاري، حيث سيلقي كلمةً رئيسية في المؤتمر.


وصرَّح المفتي قُبيل مغادرته بأن هذه المشاركة في الحدث العالمي تأتي كرسالة من دار الإفتاء المصرية لدعم القيم الإنسانية وتعزيز التعاون بين الأديان في حلِّ القضايا العالمية، وعلى رأسها قضايا تغير المناخ، مضيفًا: "سنعمل من خلال هذه القمة على تعزيز الحوار ونقل موقف موحَّد من قادة الأديان، يركز على حماية البيئة ويدعو إلى وقف الصراعات والحروب التي تهدِّد استقرار الإنسانية".

وأكَّد المفتي أنَّ الأديان لها دَور محوري في نشر الوعي البيئي، والالتزام الأخلاقي تجاه الأرض التي استخلفنا الله فيها، مشددًا على أنَّ الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الجهود لتحقيق السلام والاستدامة البيئية للأجيال القادمة.

 







اذربيجان

دار الافتاء

قمة المناخ

قادة الاديان



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