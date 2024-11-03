المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات مهمة من شركة المياه والصرف الصحى

كتبت - مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 4 خدمات، هي: (تركيب عداد مياه بدل تالف، تعديل توصيلة صرف صحى قائمة، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بشركة المياه، توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل تالف

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- صورة آخر فاتورة مسددة.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتعديل توصيلة صرف صحى قائمة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- التصاريح المطلوبة.

4- أخر فاتورة للعميل.

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- أخر فاتورة سداد استهلاك مياه وأخر قراءة في العداد.

4- إيصال كهرباء حديث (إن وجد).

5- بطاقة ضريبية أو سجل تجاري إن أمكن.

6- موافقة الجهات الإدارية المختصة في حالة النشاط التجاري أو الصناعي أو خطاب بالسير في إجراءات الترخيص من الوحدات المحلية. 7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

رابعًا: المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

8- بطاقة الرقم القومي للعميل.

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.