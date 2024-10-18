تزامن ذكرى ميلاده مع القرعة الهيكلية.. الكنيسة تحتفل باختيار البابا تواضروس

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 4 نوفمبر المقبل، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء كذلك ذكرى اختيارالقرعة الهيكلية التاسعة.

ورؤى البابا تواضروس الثانى ذكرياته في هذا اليوم في حوار سابق لليوم السابع "رُحت دير الأنبا بيشوى وقضيت اليوم والليلة فيه ورجعت قلايتى، لغاية ما بلغونى إنى الاسم اللى تم اختياره، وبدأت الحكاية، وبعدها إجراءات كتيرة لغاية التجليس يوم 18".

وتابع خلال حديثه "طبعا أنا أول مرة أحضر الصلوات دى وأول مرة أشوفها، بس بيبقى يوم عصيب والصلوات بتبقى شديدة جدا، والمسؤولية بتبقى واسعة خالص لكن ربنا اللى بيشيل".

وحصل قداسة البابا على تزكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر، وهم الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبو تيج والانبا رافائيل الاسقف العام.

وبعد صيام الشعب القبطى 3 أيام 31 أكتوبر و1، 2 نوفمبر، تمت إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر، ووقع الاختيار الإلهى على الأنبا تواضروس؛ حيثقام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين.