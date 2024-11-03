القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق 6 أكتوبر جويل الفسطاط بعد تطويره

كتب زكى القاضى

افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة (جويل الفسطاط) بعد التطوير الشامل لكافة المنشآت التى يشملها، والتى تأتى إستكمالاً لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء .

وتضمنت فعاليات الإفتتاح عرض تقديمى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها وفقاً لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشآت الفندق المختلفة التى تقدم خدمة راقية للمترددين عليها .

حضر مراسم الإفتتاح اللواء أركان حرب محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أركان حرب أمجد محمد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .



