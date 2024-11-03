الحبس 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار خالد هرجه، بحضور احمد صالح وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد شعبان، كلا من " احمد.س.ز"، وشقيقه" محمد" بالحبس 3 سنوات لكل منهم مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والزمتهما أتعاب المحاماه، فى القضية رقم 15176 لسنة 2024 جنح مركز بسيون، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 4 مليون جنيه، من 3 اشخاص بطرق احتيالية، بعد أن قاما بإيهام المجني عليهم باستثمارها فى مشاريع، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما قاما بالاستيلاء على الاموال، ورفضا رد المبالغ المالية لهم.

كان المجنى عليهم الثلاثة قد حرروا محضرا بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تضمنت قيام المتهمين بإيهام المجني عليهم بإنشاء مشاريع تجارية كبيرة، وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة منهم للاستثمار بها تخطت 4 ملايين جنيه، نظير الحصول على أرباح شهرية.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة، ومثل المتهمين بوكيل عنهما، ومثل وكيل المجني عليهم وادعى مدنيا بمبلغ 20001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.