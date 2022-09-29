الحبس سنة لـ6 متهمين أشعلوا النيران في سيارة ربع نقل بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، بحبس 6 متهمين سنة في واقعة حرق سيارة ربع نقل ملك أحد تجار الياسمين بقرية نجريج، من بينهم شقيق المجني عليه، بسبب الخلاف على سعر بيع الياسمين.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون بتحرير مواطن محضرا باكتشافه اندلاع حريق في سيارته ربع نقل أثناء توقفها أمام منزله بقرية نجريج، وبسؤاله اتهم 6 أشخاص من بينهم شقيقه بإشعال النيران في سيارته انتقاما منه بسبب خلافات بينهم على سعر بيع الياسمين.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم 15 يوما وإحالتهم للمحاكمة، وتداولت المحكمة القضية وأصدرت حكمها المتقدم.